Глава Чечни Рамзан Кадыров, заявил, что "тоже уже написал письмо на имя верховного главнокомандующего, что мы готовы взять Бахмут и оставшуюся территорию".

Он сделал это после того, как Евгений Пригожин опубликовал письмо к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой заменить 10 мая в Бахмуте "Вагнер" на чеченское подразделение "Ахмат".

Кадыров говорит, что уже "разрабатывает вместе с минобороны РФ стратегию на этом участке" и пообещал в ближайшее время полностью захватить Бахмут.

При этом он потроллил Пригожина, говоря, что это свое видео записывает, "как меня учил Женя Пригожин, он сейчас всё в роликах, аудио, видеозаписи дает".

Также Кадыров призвал "вагнеровцев" вступать в батальон "Ахмат" и пообещал наемникам "лучшие условия", чем они имеют сейчас.

"В ЧВК "Вагнер" очень хорошие, смелые, необходимые, нужные в том числе нам тоже люди, потому что они знают местность. Если вы останетесь с нами, я вам обещаю, что мы дадим больше, создадим лучшие условия, чем сегодня у вас. Мы постараемся, чтобы все было у вас на высшем уровне", - заявил Кадыров.

10 мая Пригожин выводит ЧВК "Вагнер" с позиций в Бахмуте и передает их войскам минобороны РФ. По его словам, наемники уйдут в тыловые лагеря, чтобы "зализать раны".

В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что заменит Пригожина в Бахмуте. При этом решение Пригожина вывести ЧВК из Бахмута он назвал "неприятным".

В то же время в ГУР Минобороны Украины считают, что Пригожин не будет выводить свою ЧВК из города.

А сегодня у Пригожина заявили о штурме "последнего укрепрайона ВСУ" в Бахмуте.