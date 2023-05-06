Глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал письмо к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой передать позиции своей ЧВК в Бахмуте подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова с 10 мая.

Письмо написано в стиле троллинга с перечислением всех многочисленных наград и званий Кадырова.

Вероятно, это ответ Пригожина на вчерашнее обращение главы Чечни, который сказал, что никаких проблем после ухода "Вагнера" из Бахмута не будет, потому что эти позиции тут же займут чеченские подразделения. При этом решение Пригожина вывести ЧВК из Бахмута он назвал "неприятным". Прямо он его не осуждал, но привел примеры, когда воюющие в Украине чеченские подразделения тоже испытывали нехватку боеприпасов и техники, но не покинули позиции, а продолжили воевать.

Накануне куратор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 10 мая выводит ЧВК "Вагнер" с позиций в Бахмуте и передает их войскам минобороны РФ. По его словам, наемники уйдут в тыловые лагеря, чтобы "зализать раны".

При этом он снова обвинил руководство МО РФ в отсутствии достаточного количества боеприпасов для "Вагнера". И заявил, что в таких условиях ЧВК "обречена на бессмысленную гибель".

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