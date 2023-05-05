В ГУР Минобороны считают, что куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который объявил об уходе "Вагнера" из Бахмута с 10 мая, не будет выводить свою ЧВК из города.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии РБК "Украина".

"Эти заявления сделаны им на фоне того, что он не может выполнить очередное обещание - захватить Бахмут к 9 мая. Поэтому он сейчас пытается сделать кого-то виноватым в этом, ведь он сейчас понимает, что уже не может сдержать свое слово", - сказал он.

Напомним, Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в нехватке боеприпасов, заявил, что выводит ЧВК "Вагнер" с позиций в Бахмуте и передает их войскам минобороны РФ.

В ВСУ называют две причины такого заявления - во-первых, у вагнеровцев заканчивается живая сила, во-вторых, продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве РФ.

В Кремле не смогли прокомментировать заявление Пригожина о выводе "Вагнера" из Бахмута.

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