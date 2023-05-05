В ВСУ отреагировали на заявление куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина о выходе бойцов из Бахмута. Там считают, что у "Вагнера" кончаются не боеприпасы, а люди.

Об этом сказал спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в комментарии "ВBC News Україна".

По его словам, заявление Пригожина вызвано двумя причинами – во-первых, у вагнеровцев заканчивается живая сила, во-вторых, продолжается внутреннее противостояние в военном руководстве РФ.

"Они ищут причины, чтобы уйти", - заявил Череватый.

Тем не менее, несмотря на заявление Пригожина, в Бахмуте продолжаются тяжелые бои. За последние сутки произошло 43 боестолкновения и 520 обстрелов разными калибрами. Череватый считает, что вагнеровцы, вероятно, стараются захватить Бахмут к 9 мая.

Ранее мы подробно анализировали заявление Пригожина о выходе из Бахмута.

При этом в Кремле не смогли прокомментировать заявление Пригожина о выводе "Вагнера" из Бахмута.

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