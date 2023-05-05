В Кремле видели заявление куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина про уход из Бахмута Донецкой области, но его не комментируют.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"Я не могу его комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции", - заявил Песков.

Напомним, ранее Пригожин опубликовал видео с трупами "вагнеровцев" и обвинил в их гибели министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

Также ранее Пригожин заявлял, что ЧВК "Вагнер" в скором времени перестанет существовать.

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