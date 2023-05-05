Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вывести свои подразделения из Бахмута 10 мая, которое он озвучил сегодня. Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" готов заменить ЧВК "Вагнер" в Бахмуте.

Об этом он сообщил в видеообращении.

"Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов", – сказал Кадыров.

При этом решение Пригожина вывести ЧВК из Бахмута он назвал "неприятным". Прямо он его не осуждал, но привел примеры, когда воюющие в Украине чеченские подразделения тоже испытывали нехватку боеприпасов и техники, но не покинули позиции, а продолжили воевать.

"В целом заявление Кадырова оспаривает главный аргумент Пригожина и его группы поддержки о ситуации в Бахмуте: если "Вагнер" уйдёт, фронт рухнет накануне контрнаступления ВСУ", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее мы сообщали, что Пригожин объявил об уходе "Вагнера" из Бахмута с 10 мая.

В Кремле сказали, что видели заявление куратора ЧВК "Вагнер" об уходе из Бахмута, но его не комментируют.

В ГУР Минобороны считают, что Пригожин не будет выводить свою ЧВК из города.