Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Южный военный округ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Во время поездки глава ведомства проверил готовность военной техники и вооружения, которое отправляется в зону боевых действий в Украине. Также новозначенный замглавы Минобороны генерал-полковник Алексей Кузьменков показал Шойгу недавно поступившие партии новых танков, боевых бронемашин и спецтехники.

В ходе визита Шойгу заявил, что благодаря круглосуточной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса количество отремонтированной военной техники в сутки превышает количество выведенной из строя в соотношении три к двум.

Министр поручил Кузьменкову "держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой".

Визит Шойгу произошел на фоне заявления куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что 10 мая он выводит своих подопечных с позиций в Бахмуте из-за дефицита боеприпасов.

Между тем в ГУР Минобороны Украины считают, что куратор ЧВК "Вагнер" не будет выводить свои подразделения из города.