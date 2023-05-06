Появились новые документы из утечек американской разведки. Они касаются конфликта Пригожина и российского минобороны, который вчера снова обострился.

Об этом пишет Washington Post.

Утечки датированы февралем, когда куратор "Вагнера" уже начал обвинять военных в нехватке боеприпасов для его ЧВК. Получены данные через прослушку и перехват сообщений.

Документы показывают, что "российское военное руководство было разочаровано резкими публичными нападками Пригожина и обсуждало, как подавить его критику".

Сперва планировалось запустить кампанию по информационной дискредитации куратора ЧВК. Но затем от этого решили отказаться, поскольку не нашли равных по статусу личностей, которые бы могли противостоять Пригожину в публичном поле.

Также чиновники минобороны РФ "не были уверены, что можно успешно вести информационную войну с Пригожиным, если правительство не запретит ему делать публичные заявления".

Военные источники ЦРУ в России "не могли однозначно сказать", получал ли "Вагнер" боеприпасы, потому что они распределялись не напрямую из министерства, а через оперативную группу в Бахмуте. При этом источники допускали, что "утверждения Пригожина могут быть правдивыми".

В одном из документов за 12 февраля говорилось, что глава генштаба Герасимов "приказал прекратить поставки боеприпасов, а также военно-транспортные рейсы, предназначенные для перевозки боеприпасов" в ростовский штаб ЧВК (отметим, что 23 февраля Пригожин заявил, что проблема решена и отгрузка снарядов для "Вагнера" возобновилась).

После публичных претензий Пригожина, его вызвали на встречу с Путиным и Шойгу 22 февраля. Накануне куратор ЧВК просил президента России разрешить ему продолжать набор из тюрем, проводить обучение мобилизованных и вербовать в "Вагнер" иностранцев - в частности, афганцев.

Но Путин по сути отказал. "В документе со ссылкой на перехваты ФСБ говорится, что Путин велел Пригожину решать эти вопросы с министерством обороны, фактически встав на сторону своих генералов, а не шефа Вагнера", - сообщает издание.

Ранее куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал очередной жесткий выпад в адрес российского военного руководства. Он выпустил видео, где показал трупы убитых "вагнеровцев", обвинив министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу генштаба РФ Валерия Герасимова в их смертях.

На прошлой неделе Пригожин заявил, что поставил Шойгу ультиматум по снабжению боеприпасами, и, если он не будет выполнен, "Вагнер" покинет Бахмут.