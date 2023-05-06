Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал свое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просит снять батальон "Ахмат" с других направлений и перебросить его в Бахмут - на позиции ЧВК "Вагнер", который 10 мая город планирует покинуть.

Кадыров призывает отдать соответствующее поручение командующему Росгвардией Виктору Золотову.

Кадыров опубликовал кадры "военного совета" с чеченскими силовиками, где обсуждается заход в Бахмут.

Также глава Чечни раскритиковал Евгения Пригожина, которого ранее называл "своим дорогим братом", из-за намерения вывести "Вагнер" из Бахмута.

"Мне обидно, что мой брат так ведет себя. Потому что всех нас сделал людьми один человек - Владимир Владимирович Путин, поэтому мы обязаны ему жизнью", - сказал глава Чечни.

Он заявил, что Пригожин отказался "идти на последний бой", уклонившись от штурма последних двух квадратных километров территории Бахмута: "Для тебя эти 2х2 километра оказались сложнее, чем 90%".

Также глава Чечни оспорил слова Пригожина о том, что "Вагнер" взял Попасную: "Я тебе официально заявляю: Попасную взяли мы все, мы все были там".

"У нас есть силы заменить любого, у кого нервы не выдерживают... Женя, пока мы не возьмем все позиции, ты будешь в обороне. И, когда мы начнем наступать, тогда мы определим, куда тебе идти дальше", - заявил Кадыров.

Отметим, что Кадыров и его подразделения структурно входят в Росгвардию. При этом ранее СМИ писали, что и Пригожин, и Кадыров связаны с околокремлевским кланом Золотова-Дюмина (губернатор Тульской области). Теперь же у них произошел публичный конфликт.

"Страна" анализирует эту ситуацию в сегодняшних итогах.