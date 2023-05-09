В сети опубликовали видео, как сейчас выглядит церковь Благовещенского храма в Бахмуте, которую уничтожили во время боев.

Храм находится в западной части Бахмута возле улицы Юбилейной, на которой сейчас идут бои за квартал многоэтажек. На видео видно, как горит его купол на фоне пожаров.

Напомним, ранее в сети показали, как сейчас выглядит известная многоэтажка с муралом в Бахмуте. До этого в сети появилось видео разрушенного района "Самолет". На кадрах можно заметить, что в этом районе фактически не осталось неповрежденных домов, а некоторые многоэтажки полностью разрушены.

Также в Бахмуте был взорван самолёт-памятник МиГ-17, установленный на юго-западе города. На его фоне часто фотографировались приезжие. Этот район активно штурмовали российские войска.

Напомним, россияне в Бахмуте в последние дни увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

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