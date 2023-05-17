Бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер, ранее назвавший США и Китай главными угрозами для всего человечества, считает, что Украину нужно принять в НАТО для того, чтобы она не смогла начать войну с Россией за возвращение своих территорий после окончания нынешней войны.

Такое мнение Генри Киссинджер высказал в интервью The Economist.

Он напомнил, что ранее, до вторжения РФ, последовательно выступал за нейтральный статус Украины, но теперь поменял свою точку зрения.

"Сейчас я нахожусь в странном положении, когда люди говорят: "Он передумал, теперь он за полноправное членство Украины в НАТО". И моя причина для этого двояка. Во-первых, Россия больше не является такой угрозой, какой она была раньше. Так что вызовы России следует рассматривать в другом контексте.

А во-вторых, мы сейчас вооружили Украину до такой степени, что она станет самой вооруженной страной с наименее стратегически опытным руководством в Европе. Если война закончится так, как она, вероятно, закончится, когда Россия потеряет многие свои завоевания, но сохранит Севастополь, у нас может быть недовольная Россия, но также и недовольная Украина – другими словами, баланс неудовлетворенности.

Так что, для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не сможет принимать на национальном уровне решения по территориальным претензиям", – объяснил свою позицию Киссинджер.

При этом экс-госсекретарь называет наиболее вероятным исходом войны в Украине, что граница будет находиться "где-то на линии status quo ante, существовавшей до 24 февраля 2022 года".

"Это не идеальный результат. Это мое мнение о том, что, вероятно, произойдет", – сказал Киссинджер.

Напомним, в начале года бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что членство Украины в НАТО будет "уместным" после того, как будет обеспечен мир.

Ранее мы писали, что, по данным The Washington Post, среди 31 члена НАТО существует консенсус, что несмотря на поддержку Киева, НАТО не будет направлять Украине официальное приглашение присоединиться к альянсу на саммите 11-12 июля.