Среди 31 члена НАТО существует консенсус, что несмотря на поддержку Киева, НАТО не будет направлять Украине официальное приглашение присоединиться к альянсу на саммите 11-12 июля.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники среди официальных лиц альянса.

"Но восточноевропейские страны настаивают на конкретных шагах к этой цели, включая потенциальное обязательство по срокам вступления Украины, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты и некоторые западноевропейские страны выступают за более мелкие шаги, которые могут включать, например, решение о дальнейшем расширении технической поддержки НАТО оборонному сектору Украины", - пишет американское издание.

Ранее Сенат Польши выступил за ускоренное вступление Украины в НАТО по примеру Швеции и Финляндии.

А президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле будет подниматься вопрос о возможном членстве Украины в альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО поддерживают идею о вступлении Украины в альянс, а весь вопрос заключается лишь в том, когда это произойдет.