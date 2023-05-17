США и Китай являются главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как взяли курс на конфликт друг с другом, и должны признать этот факт.

Об этом заявил бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер в интервью The Economist.

По его словам, текущее состояние отношений между двумя странами крайне опасно и напоминает положение дел перед Первой мировой войной, когда "ни у одной из сторон нет значительных возможностей для политических уступок, а любое нарушение равновесия может иметь катастрофические последствия".

Киссинджер считает, что в результате гипотетического военного конфликта вокруг Тайваня будут уничтожен как сам остров, так и мировая экономика, которая лишится источников поставок микропроцессоров.

Напомним, в конце марта Генри Киссинджер говорил, что человечество стоит на пороге новой "холодной войны", которая вот-вот начнется между США и Китаем и окажется более опасной, чем первая - между Западом и СССР.

В прошлом году Генри Киссенджер также утверждал, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем.