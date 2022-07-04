Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что война в Украине может превратиться "во что-то неуправляемое" и "предостерег от превращения войны за свободу Украины в войну за будущее России".

Об этом он сказал в интервью Time.

Он также заявил, что не призывал Украину к территориальным уступкам ради прекращения огня, а говорил, что нужно вернуться к линии 24 февраля. Также он назвал Крым и Донбасс "спорными территориями".

"Сейчас Россия по-прежнему оккупирует 15% довоенной территории Украины. Она должны быть возвращены Украине, прежде чем можно будет установить реальное прекращение огня. Спорная территория - это небольшой уголок Донбасса, около 4,5%, и Крым. Крым, особенно Крым, имеет для России значение, выходящее за рамки спора о текущем кризисе", - сказал он.

Ранее Генри Киссинджер спрогнозировал три варианта развития войны в Украине.

Также мы писали, что Киссинджер считает, что мирные переговоры нужно начать как можно быстрее, иначе мир ждут сильные потрясения.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

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