Парламентская ассамблея НАТО признала европейские страны объявить на июльском саммите в Вильнюсе, что Украина станет членом Альянса. Соответствующая резолюция была принято единогласно.

Об этом сообщает глава украинской делегации Егор Чернев.

"ПА НАТО призвала правительства своих стран открыто объявить на самите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса и согласовать следующие конкретные шаги для вступления Украина в НАТО", - написал Чернев.

Также ассамблея признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим в РФ - рашизмом, а также выразила поддержку созданию международного трибунала против РФ и помощи Украине до и после победы.

Напомним, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не станет членом НАТО в обозримом будущем.

По данным The Wall Street Journal, США могут предложить Украине "израильскую модель" безопасности вместо членства в НАТО. По сути "израильская модель" - это максимальное сотрудничество в области безопасности и поставки оружия без формальных обязательств участия в войне.