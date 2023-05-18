В Китае не одобрили идею бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера принять Украину в НАТО. Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Украина не должна стать границей в большом силовом противостоянии в Европе.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

По мнению Китая, длительный мир на континенте может быть построен только путем диалога между европейскими государствами и уважения интересов друг друга.

Ван Вэньбинь сказал, что в нынешних обстоятельствах "все стороны должны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут усугубить или усложнить кризис".

"Мы надеемся, что все стороны будут стремиться к общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности и построят сбалансированную, эффективную и долговечную ее архитектуру на основе уважения к законным интересам безопасности друг друга, чтобы реализовать долговременный мир в Европе", - сказал спикер МИД КНР.

Напомним, Генри Киссинджер считает, что Украину нужно принять в НАТО для того, чтобы она не смогла начать войну с Россией за возвращение своих территорий после окончания нынешней войны.

Экс-госсекретарь США последовательно выступал за нейтральный статус Украины, но после вторжения РФ поменял свою точку зрения.

Накануне Киссинджер сказал, что США и Китай являются главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как взяли курс на конфликт друг с другом, и должны признать этот факт.