Возобновления переговоров по Украине невозможно ждать в течение многих лет. Следует создать условия для начала консультаций.

Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в время выступления 15 мая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Исключительно важно незамедлительно найти политическое решение кризиса. Нет одного простого ответа на этот сложный вопрос. Любое комплексное решение всегда начинается с первого шага. Возобновления диалога, переговоров невозможно ждать в течение многих-многих лет. Следует создать условия для начала переговоров, не следует подливать масло в огонь конфликта для извлечения из него преимуществ, что делают некоторые страны", - сказал дипломат.

Он добавил, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй отправился в поездку, чтобы посетить Польшу, Францию, Украину, Германию и Россию.

"Он будет проводить диалог со всеми, чтобы выйти на политическое урегулирование украинского кризиса. Мы настоятельно призываем к незамедлительному политическому урегулированию кризиса", - заявил Чжан Цзюнь.

Ранее мы писали, что завтра Киев посетит спецпредставитель Китая.

Мы также писали, что на прошлой неделе министр иностранных дел Китая Цинь Ган приехал в Европу и сделал ряд заявлений об Украине.