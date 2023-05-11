Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если Украина не добьется значительного успеха в результате контрнаступления, ее будут склонять к переговорам с Россией.

Об этом он заявил в интервью западным СМИ, передает ВВС.

"Будут, я в этом уверен, у всех будет идея. Мы с вами должны посмотреть на это очень прагматично. Я считаю, что ни одна страна в мире не имеет права... Она должна консолидировать свои силы, давать консультации Украине, помогать, предлагать что угодно. Но не давить с этим, потому что война у нас. И нельзя заставлять Украину отступить от своих каких-то ценностей, интересов. Нельзя вынудить Украину отдать просто территорию", - заявил Зеленский.

Ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что уже Украину пытаются усадить за стол переговоров с Россией и на условиях Москвы.

Напомним, в этом же интервью президент сказал, что не уверен, что контрнаступление ВСУ позволит полностью восстановить суверенитет Украины.

Также он сказал, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления.

Между тем, Владимир Зеленский считает, что Украина может победить в войне до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года.