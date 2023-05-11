Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украину пытаются усадить за стол переговоров с Россией и на условиях Москвы. По его словам, такие предложения поступают из разных стран в большом количестве.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы поскорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Очень много предложений из разных стран", - сказал Данилов.

По его мнению, если Зеленский примет решение о переговорах с РФ, "это будет только на условиях нашей страны. Никто национальные интересы сдавать не собирается, как бы этого не хотели представители некоторых стран".

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