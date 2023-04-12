Минск призывает объявить перемирие на территории Украины и начать переговоры.

Об этом заявил в среду, 12 апреля, глава МИД Беларуси Сергей Алейник, находящийся с визитом в Венгрии, пишут российские медиа.



"Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры - чем раньше, тем лучше", - сказал он.

Глава МИД добавил, что "Беларусь, как и Венгрия, на стороне мира".

"Перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники", - считает он.

Ранее мы писали, что в конце марта президент Беларуси Александр Лукашенко призвал немедленно объявить перемирие в Украине, чтобы избежать мировой войны. Кроме того, он предложил объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон, а также обвинил Украину и Запад в доведении ситуации до нынешней войны.

В ответ на призыв Александра Лукашенко президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ будут только, если "она без боя выведет войска с нашей территории".