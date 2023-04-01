Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал призыв лидера Беларуси Александра Лукашенко о прекращении огня и переговорах с Россией.

Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с лидерами Молдовы, Словении, Словакии и Хорватии.

Президент заявил, что переговоры с РФ будут только, если "она без боя выведет войска с нашей территории".

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что нужно начать переговоры по Украине без предварительных условий прямо сейчас.

Кроме того, он предложил объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.

Ранее мы писали, что в Офисе президента Украины отвергли призыв президента Беларуси Александра Лукашенко к перемирию без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.

А в Кремле в ответ на призывы Лукашенко заявили, что мирные инициативы Беларуси по Украине сейчас не могут быть реализованы.

Война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 401-го дня войны. РФ выпустила девять ракет по Харькову, обстреляла Запорожье и пригород с применением РСЗО. Сырский сообщил, что российские войска на некоторых участках в районе Бахмута "заметно нервничают". Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ЕС "близки к обсуждению" отправки в Украину миротворческих войск. Лукашенко призвал к немедленному перемирию, пригрозив, что в противном случае все может окончиться ядерной войной.

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