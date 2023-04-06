В Житомирской области Украины на границе с Беларусью установили экран, на котором показывают обращение президента Украины Владимира Зеленского и кадры из Бучи.

Ролик опубликовало издание "Белсат", получившее запись от читателей.

На экране транслируют заявления Александра Лукашенко о поддержке России, вторгшейся в Украину, и кадры российских обстрелов со стороны Беларуси, фотографии с телами мирных жителей Бучи и обращение президента Украины Владимира Зеленского к белорусам.

Ранее обе страны вывешивали на границе билборды: украинцы призывали белорусов "не становиться оккупантами, как россияне", те в ответ обещали найти "настоящих оккупантов" и показывали фотографии времен Второй мировой войны с надписью "Беларусь помнит".

Ранее мы писали, что Лукашенко поручил начать проверку боевой готовности вооруженных сил Беларуси.

Также он заявил, что при необходимости договорится с РФ о вводе в Беларусь стратегического ядерного оружия. Пока Москва намерена отправить Беларуси лишь тактическое ядерное оружие. Россия уже передала Беларуси комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия.