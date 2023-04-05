Президент Украины Владимир Зеленский в Варшаве заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ.

"В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и - что очень важно - исторических. Но для этого еще нужно победить. Для этого нужно еще немного пройти бок о бок", - заявил он.

По данным источников "Страны" в экспертных кругах, близких к Офису президента, уже некоторое время обсуждается идея создания после войны конфедерации Украины и Польши. Этакой "новой Речи Посполитой".

"Эта идея пока смотрится как некая экзотика. Но, тем не менее, она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический, вопрос - как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну после войны откажутся брать в НАТО", - говорит источник.

Напомним, Зеленский встретился в Польше с Дудой.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский в Польше сегодня проведет ряд других двухсторонних и многосторонних встреч.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский в Варшаве подпишет с премьером Польши протокол о поставках оборонной техники Украине.