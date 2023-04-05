Зеленский в Варшаве подпишет с премьером Польши протокол о поставках оборонной техники Украине
Сегодня, 5 апреля, президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву подпишет с польским премьером Матеушем Моравецким протокол о поставках оборонной техники Украине.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду подпишут протокол о намерениях по поставке оборонной техники", - пишет издание.
В частности, речь идет о бронетранспортерах Rosomak польского производства, которые недавно Украина заказала у Варшавы.
Напомним, ранее канцелярия президента Польши публиковала видео встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой, которые сегодня прибыли с официальным визитом в Варшаву.
Также президента Украины Владимира Зеленского в Польше наградили орденом Белого Орла. Это высшая государственная награда Польши, один из старейших польских орденов, основанный в 1705 году.
Кроме того, "Голос Америки" сообщал, что президент Украины во время визита в Польшу может публично выступить в центре Варшавы. Ожидается, что Зеленский с супругой встретятся и с проживающими в Польше украинцами. Также запланированы встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.