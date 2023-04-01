Украина купит у Польши сто бронетранспортеров Rosomak. Такую информацию сообщил в твиттере премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Украинская армия купит у нас 100 "Росомаков", которые производятся в Семяновицах-Сленских. Это боевые транспортеры высшего класса. Плата за эту покупку будет поступать из денег ЕС и США", - написал премьер-министр.

Ранее премьер Польши заявил, что в Евросоюзе уже наблюдается усталость от антироссийских санкций, однако это не помешает принятию нового пакета антироссийских санкций.

Также Моравецкий говорил о том, когда Украина получит 60 танков PT-91 Twardy из Польши.

Война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 401-го дня войны. РФ выпустила девять ракет по Харькову, обстреляла Запорожье и пригород с применением РСЗО. Сырский сообщил, что российские войска на некоторых участках в районе Бахмута "заметно нервничают". Премьер Венгрии Орбан заявил, что в ЕС "близки к обсуждению" отправки в Украину миротворческих войск. Лукашенко призвал к немедленному перемирию, пригрозив, что в противном случае все может окончиться ядерной войной.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.