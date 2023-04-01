На украино-польской границе планируют запустить единые пункты пропуска. Благодаря этому, не придется больше проходить контроль сначала со стороны одной страны, а затем со стороны другой.

Об этом заявил замминистра инфраструктуры Сергей Деркач в интервью Rise Ukraine.

Сейчас для того чтобы пересечь украинско-польскую границу, нужно пройти контроль и со стороны Польши, и со стороны Украины. Единый пункт пропуска значительно ускорит процесс - процедуру потребует пройти только одной раз, с одной из сторон.

"То есть коллеги из Польши, например, будут на нашей территории, и это будет один проезд. Или наши коллеги будут на территории Польши. Это значительно ускорит процесс", – объяснил Деркач.

По его словам, соглашение с польской стороной согласовано. Предстоит подготовка финального текста и процесс ратификации. Вскоре определят первые пункты пропуска, где будут введены единые границы.

Единый пограничный контроль планируется ввести также с Венгрией и Словакией.

В середине февраля на границе с Польшей заработал новый пункт пропуска, через который смогут ехать пустые грузовики.

Как писала "Страна", Украина планирует увеличить количество пунктов пропуска на западной границе.