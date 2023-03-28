Президент Украины Владимир Зеленский, который вчера побывал на позициях украинской армии в Запорожской области, скоро может посетить Варшаву, но в МИД Польши анонсировать этот визит не будут.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский в эфире Radio Wnet.

"Я думаю, это произойдет в ближайшее время, но не будем предвосхищать факты", - сказал Яблонский.

Отказ от анонсирования визита объясняется "мерами безопасности".

Он также подчеркнул, что до сих пор продолжаются интенсивные контакты между лидерами Польши и Украины по "плану Маршалла", который предполагает послевоенное восстановление Украины с участием польских и украинских властей, а также с участием международных организаций и финансовых учреждений, таких как Всемирный банк, Международный валютный фонд или Группа G7.

"Эти переговоры продолжаются - пока можно сказать, что они теоретические, но очень важные. Создается определенная система, на основе которой будет функционировать этот механизм, который иногда называют планом Маршалла для Украины", - отметил Яблонский.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в Евросоюзе уже наблюдается усталость от антироссийских санкций, однако он надеется, что это не помешает принятию нового пакета антироссийских санкций.

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