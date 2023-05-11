Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что не верит словам президента Владимира Зеленского о том, что контрнаступление отложено.

Он заявил, что президент Украины "лукавит" и что ВСУ уже начали контрнаступление на Бахмутском направлении, продавливая фланги.

"Владимир Александрович Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. Подразделения ВСУ заходят в фланги, успешно", - сказал Пригожин.

По мнению Пригожина, это делается для того, чтобы окружить "вагнеровцев" в Бахмуте.

Он заявил, что "части, которые получили технику и вооружение", уже задействованы в контрнаступлении.

Ранее Пригожин заявлял, что снаряды от РФ до сих пор не получил (напомним, на Западе считают его заявления блефом), но "Вагнер" продолжает воевать и продвигаться в Бахмуте.

Напомним, 9 мая глава ЧВК "Вагнер" Пригожин в очередной раз обвинил российскую армию в сдаче позиций под Бахмутом и снова грозился вывести оттуда "вагнеровцев".

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