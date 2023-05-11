Украине нужно "немного больше времени", чтобы начать контрнаступление, так как военным по-прежнему нужна обещанная западная помощь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает BBC.

"С [тем, что у нас есть] мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы потеряли бы много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", - сказал Зеленский во время общения в Киеве с западной прессой.

Напомним, спикер Командования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл заявил, что Запад предоставил около 600 видов вооружений для украинского контрнаступления, и это "больше, чем есть у какой-либо одной армии в мире". По его словам, результат применения этого оружия будет виден "в ближайшие недели или месяцы".

А в Госдепе заявляли, что Украина получила от Запада все необходимые для успеха контрнаступления вооружения.

Также вчера глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что без их помощи Украина "сдастся через несколько дней". У Зеленского опровергли это заявление, назвав его "чистым оксюмороном".

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 441-го дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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