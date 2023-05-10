В Офисе президента не согласны с оценкой главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что без помощи Запада Украина "сдастся через несколько дней".

Заявление Борреля прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

"Прекращение поставок оружия в Украину абсолютно не означает "немедленное окончание войны". Это чистый оксюморон. Единственным выходом является немедленный вывод российских оккупационных войск с чужой суверенной территории... А прекращение поставок означает лишь расширение масштабов войны, перенос ее на другие территории, резкое увеличение военных преступлений и тотальное уничтожение мирного населения . Расставьте правильные акценты", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если Запад перестанет оказывать помощь Украине, то Киев "сдастся через несколько дней". Поэтому он призывает продолжать оказывать помощь.

Ранее мы писали, что накануне в Госдепе заявили, что Украина получила от Запада все необходимые для успеха контрнаступления вооружения.

А на днях Совет Евросоюза одобрил выделение миллиарда евро на закупку артиллерийских снарядов и ракет для ВСУ.