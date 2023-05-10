Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если Запад перестанет оказывать помощь Украине, то Киев "сдастся через несколько дней". Поэтому он призывает продолжать оказывать помощь.

Об этом заявил в интервью Sexta.

"Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена. Но чем закончилась война? Украина превратится в такую марионеточную страну, как Беларусь, лишенную своих свобод. Так ли мы хотим закончить войну?", - заявил он.

В связи с этим он заявил, что "поэтому мы должны продолжать помогать Украине".

При этом он высказал озабоченность из-за того, что в войне гибнут украинские," а также российские солдаты, которые каждый день гибнут в очень кровопролитной войне", и что, "к сожалению, все указывает на то, что она будет продолжаться".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила 98% обещанной помощи НАТО.

Напомним, в Госдепе заявляли, что Украина получила от Запада все необходимые для успеха контрнаступления вооружения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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