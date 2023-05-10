В Евросоюзе заявили, что без их помощи Украина "сдастся через несколько дней"
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что если Запад перестанет оказывать помощь Украине, то Киев "сдастся через несколько дней". Поэтому он призывает продолжать оказывать помощь.
Об этом заявил в интервью Sexta.
"Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена. Но чем закончилась война? Украина превратится в такую марионеточную страну, как Беларусь, лишенную своих свобод. Так ли мы хотим закончить войну?", - заявил он.
В связи с этим он заявил, что "поэтому мы должны продолжать помогать Украине".
При этом он высказал озабоченность из-за того, что в войне гибнут украинские," а также российские солдаты, которые каждый день гибнут в очень кровопролитной войне", и что, "к сожалению, все указывает на то, что она будет продолжаться".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила 98% обещанной помощи НАТО.
Напомним, в Госдепе заявляли, что Украина получила от Запада все необходимые для успеха контрнаступления вооружения.
Тем временем война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.
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