ЕС рассматривает в качестве мирного плана только идеи Украины, но не Китая, а план Китая в Европе считают лишь "набором пожеланий".

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Есть только одна вещь, которую можно назвать мирным планом, - это предложения Зеленского. Китайский мирный план - это не мирный план, это просто набор благих пожеланий", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции.

По мнению Борреля, на данный момент Западу следует продолжить поддержку военных усилий Украины.

Также он добавил, что призывать к прекращению военных действий должны Москву, а не Запад.

Как мы писали, президент Франции Макрон тоже готовит свой "мирный план" по Украине, в котором будет задействован Китай.

В России, напомним, поддержали мирный план Китая по Украине. При этом в Кремле заявили, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план.

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