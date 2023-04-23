Представители украинской власти вновь выступили категорически против любых мирных переговоров с РФ до вывода российских войск, реагируя на очередные миротворческие инициативы, прозвучавшие с Запада.

"Когда цель российского агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, инициативы мирного урегулирования, звучащие в последнее время, - это ничто иное как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие - лучший посредник и единственный понятный для РФ аргумент общения", - написал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

С критикой мирных инициатив выступил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Когда кто-то говорит о мирном урегулировании, Украина слышит только одно - "сдайтесь, капитулируйте, выполните ультиматум РФ", - написал Подоляк.

Ранее с призывом к Москве и Киеву сесть за стол переговоров при посредничестве Пекина выступил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Кроме того, накануне к переговорам вновь призвал президент Бразилии Лула да Сильва, назвав войну "семейной ссорой".

Тем временем война в Украине продолжается уже 424-й день. Мы следим за новостями 23 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны. "Институт изучения войны" сообщил, что "вагнеровцы", вероятно, захватили железнодорожную станцию в центре Бахмута. В районе Керчи прогремели взрывы. На украинских дорогах появились "Леопарды". Однако западные СМИ по-прежнему говорят, что нынешних поставок Украине недостаточно для контрнаступления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, о чем говорит запрет на ввоз украинского продовольствия в страны ЕС.