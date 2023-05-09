Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в обращении президента:

Прокомментировал новый пакет военной помощи от США; сказал, что не обо всем можно говорить.

Рассказал о визите главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, с которой говорили об обороне и санкциях против РФ, а также о перспективе евроинтеграции Украины и ограничениях украинского экспорта, введенных в ряде стран ЕС.

Поблагодарил парламент Франции за призыв к ЕС признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.