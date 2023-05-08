Появилось новое вечернее обращение президента Украины за 8 мая.

Основное в обращении Владимира Зеленского:

Сообщил о заседании Ставки ВГК, где докладывали главком, глава разведки и командующие направлениями. Обсуждали также вопрос поставок боеприпасов. Рассказал о совещании с министрами по разминированию: 170 тысяч кв. км остаются заминированными. Также сообщил о совещании с министрами по безопасности - о разработке фунадментально новой концепции безопасности страны.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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