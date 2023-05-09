Депутаты Национального собрания, нижней палаты парламента Франции, единогласно проголосовали за резолюцию с призывом включить российскую ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций Европейского Союза. Резолюция не носит обязывающего характера.

Об этом сообщает RFI.

За резолюцию проголосовал 331 французский депутат. Среди них 122 депутата из пропрезидентской фракции "Возрождение", 52 депутата из крайне правой фракции "Национальное объединение", в том числе Марин Ле Пен, и 39 депутатов из крайне левой "Непокорной Франции".

Это символическая мера против ЧВК "Вагнер", заявил накануне обсуждения резолюции в нижней палате французского парламента инициатор текста, депутат от пропрезидентской фракции "Возрождение" и председатель парламентской группы дружбы Франция-Украина Бенжамен Аддад. Резолюция, по его словам, должна послать политический и символический сигнал о том, что ЧВК "Вагнер" и ее деятельность являются терроризмом.

В тексте документа приводятся, в частности, цитаты из заявлений немецких спецслужб, согласно которым военизированная группировка "принимала участие в убийствах и пытках мирных жителей в Буче". В резолюции подчеркивается, что действия ЧВК "Вагнер" в Украине могут быть квалифицированы как военные преступления.

В документе также говорится о расправах, учиненных представителями российской ЧВК в Сирии и в африканских странах, включая Мали и ЦАР.

Ранее Верховная Рада Украины приняла постановление о признании ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

Также сейм Литвы признал российскую ЧВК террористической организацией и призвал страны Европейского Союза последовать его примеру.