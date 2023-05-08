Журналисты проекта "Система" Настоящего времени и Радио Свобода утверждают, что позвонили на телефонные номера "Вагнера" под видом желающих записаться в ЧВК.

Они интересовались, могут ли в Вагнер взять людей:

с непогашенной судимостью;

находящихся в розыске;

с нацистской татуировкой.

Во всех случаях собеседников готовы взять на "службу".

Также журналисты выяснили, что продолжается вербовка не только в Украину, но и в Африку.

В Африке, в отличие от Украины, "выживаемость лучше", заявили журналистам вербовщики по телефону.

В частности, журналистам сообщили, что "украинскую премию будут тратить родственники, а африканскую - сам".

Ранее "Страна" разбиралась, что означают заявления Пригожина о выходе из Бахмута и почему он передумал уходить из города. А также мы анализировали на примере демарша Пригожина, почему в России сторонники войны критикуют командование и политическое руководство.

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