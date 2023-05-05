Совет ЕС одобрил выделение 1 миллиарда евро на закупку артиллерийских снарядов и, при необходимости, ракет для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Совет сегодня принял меру помощи на сумму 1 миллиард евро в рамках Европейского фонда мира, которая будет способствовать дальнейшему укреплению потенциала и устойчивости Украины для защиты своей независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также для защиты гражданского населения от продолжающихся действий России. Помощь подразумевает финансирование предоставления ВСУ артиллерийских снарядов калибра 155 мм и, при необходимости, ракет, которые будут совместно закуплены государствами - членами ЕС у европейской оборонной промышленности", - говорится в пресс-релизе.

"Сегодняшнее решение — еще один важный шаг к поставкам большего количества боеприпасов в Украину. Вооруженным силам Украины необходимо значительное количество боеприпасов для защиты украинского народа и территории. Они им нужны быстро. Вместе с предыдущим решением оперативно предоставить боеприпасы из существующих запасов мы выделяем на эти цели 2 миллиарда евро, доводя общую военную помощь ЕС Украине до 5,6 миллиарда евро", - прокомментировал решение верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Принятое решение позволит делать совместные закупки боеприпасов и ракет у операторов, зарегистрированных в ЕС или Норвегии. Цепочки поставок этих операторов могут включать предприятия, созданные или имеющие производство за пределами ЕС и Норвегии.

Чтобы иметь право на возмещение из EPF, контракты на закупки или заказы на поставку должны быть заключены до 30 сентября 2023 года.

Месяц назад страны Евросоюза не смогли договориться, у кого покупать снаряды для Украины.

На днях сообщалось, что Евросоюз планирует увеличить производство артиллерийских снарядов до миллиона в год.