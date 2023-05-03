Евросоюз планирует увеличить производство артиллерийских снарядов до миллиона в год.

Об этом сообщает Би-Би-Си.

ЕС намерен выделить более 500 миллионов евро на увеличение производства артиллерийских снарядов для помощи Украине и пополнения собственных запасов.



План Еврокомиссии, который будет обнародован в среду, предусматривает субсидирование европейских оружейных компаний, которые, в свою очередь, должны будут инвестировать средства в новые производственные линии для гаубичных снарядов и ракет, а также в производство пороха и модернизацию старых боеприпасов.



"Когда речь идет об обороне, наша промышленность должна перейти на режим военной экономики", - подчеркнул еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.



В случае одобрения всеми странам ЕС и Европарламентом новый план обещает стать частью более широких усилий ЕС по снабжению Украины боеприпасами, в частности 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами, которые особенно нужны Киеву.



Еврокомиссар признал, что, несмотря на значительную промышленную базу для производства боеприпасов, оборонная промышленность ЕС "сегодня не имеет таких масштабов, чтобы удовлетворить потребности безопасности Украины и наших стран-членов".



"Но она имеет потенциал для этого. И мы можем и обязаны приспособить ее для нужд интенсивного конфликта", - отметил Бретон.

Ранее мы писали, что план ЕС по закупке снарядов для Украины расколол страны союза из-за того, где размещать заказы.

Также мы сообщали, что Евросоюз думает над возможностью выделить дополнительное время странам - членам ЕС для сбалансирования своих бюджетов, если те инвестируют средства в наращивание производства боеприпасов.