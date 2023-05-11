Российские войска в Бахмуте истощены постоянными штурмами и оказались не готовы отбивать украинские локальные контратаки. Потерявшие позиции бригада армии РФ уже дважды несла потери во время контрнаступлений ВСУ.

Об этом заявляют в американском Институте изучения войны.

Анализируя видео в сети, ISW сообщает, что 9 и 10 мая украинские военные могли провести успешные ограниченные контратаки к северу от Хромово (к западу от Бахмута) и к северо-западу от Белой Горы (14 км к юго-западу от Бахмута).

Сообщается, что ВСУ уничтожили шестую и восьмую роты 72-й мотострелковой бригады третьего армейского корпуса РФ. Эта бригада формировалась в основном из добровольцев прошлым августом в Оренбургской области (РФ), а осенью 2022 года сильно пострадала в Харьковской области во время контрнаступления ВСУ.

Затем эта бригада, вероятно, понесла потери под Николаевом и недавно была переброшена в район Бахмута.

"Очевидное привлечение российским военным командованием элементов соединения, которое потерпело два поражения подряд, на Бахмутском направлении наряду с уже истощенными элементами "вагнеровцев", вероятно, дает украинским силам возможность использовать ограниченные контратаки", - говорится в отчете.

Напомним, что ранее командующий Сухопутными войсками Сырский подтвердил продвижение украинской армии под Бахмутом.