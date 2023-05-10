Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский подтвердил продвижение украинской армии под Бахмутом.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Грамотное проведение оборонной операции истощило подготовленные силы ЧВК "Вагнер" и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск России, которые потерпели поражение и отошли. На отдельных участках фронта враг не смог удержать давление украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", - написал Сырский.

Напомним, вчера командир "Азова" Андрей Билецкий заявил об освобождении трех километров захваченной территории в Бахмуте. По его словам, это стратегически важные позиции на юго-западных окрестностях города.

Также вчера Пригожин обвинил российскую армию в сдаче позиций под Бахмутом и снова грозится вывезти "вагнеровцев".

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