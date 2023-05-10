Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели вчерашнее заявление куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина, в котором тот вновь пригрозил покинуть Бахмут.

9 мая Пригожин заявил об отсутствии обещанных поставок боеприпасов и обвинил армию РФ в сдаче позиций.

"Вчера, вы знаете, чем мы занимались, было много гостей, много мероприятий", - ответил Песков.

Напомним, что Пригожин также раскритиковал "дедушку", который не дает снарядов. В этом увидели намек на Путина.

Также мы писали, что в "Азове" заявляют об освобождении трех километров захваченной территории в Бахмуте.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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