Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, описывая ситуацию в Бахмуте, также не упомянула об успешной атаке ВСУ, о которой заявили в "Азове", и которую позже подтвердил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

В своем Telegram-канале Маляр сообщила, что "в Бахмут стянуты вагнеровцы со всех других направлений, где они выполняли боевые задания", но ВСУ "крепко держат оборону Бахмута и окрестностей города".

"Никаких позиций в Бахмуте за сутки не потеряно", – добавила она.

Напомним, накануне командир "Азова" Андрей Билецкий заявил, что украинские военные выбили 72 омсбр России и вернули стратегически важные позиции на юго-западных окрестностях Бахмута. По его словам, в городе была освобождена территория шириной 3 километра и глубиной 2 километра 600 метров.

В свою очередь, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский сегодня подтвердил продвижение украинской армии под Бахмутом.

Ранее куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую армию в сдаче позиций под Бахмутом и снова пригрозил вывести своих подопечных из города.