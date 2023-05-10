Воюющий в ВСУ украинский журналист Кирилл Сазонов считает, что снарядного голода у ЧВК "Вагнер" в Бахмуте нет.

"Никакого снарядного голода, тем более патронного голода, у них нет. Обстрелы такие же, как вчера, как позавчера и месяц назад. Используют все, включая фосфор. И по нашим позициям, и по самому Бахмуту", – сказал Сазонов.

По его словам, заявления Евгения Пригожина о желании уйти из Бахмута связаны с тем, что "Вагнер" не смог отрезать украинские войска в городе от снабжения, и теперь может сложиться ситуация, когда в окружении в Бахмуте окажутся российские войска.

"Пригожин понимает, что скоро придется уходить, и заранее вопит о нехватке снарядов, нехватке всего прочего, ищет виновных", – считает Сазонов.

Отметим, что это отчасти совпадает с тем, что ранее сообщало российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле.

По их данным, публичные "наезды" Евгения Пригожина на минобороны РФ связаны с тем, что ему не удалось взять Бахмут к той дате, которую он обещал президенту России Владимиру Путину.

Напомним, в ВСУ считают заявления Пригожина о дефиците боеприпасов блефом. Россия выпускает более 20 тысяч снарядов в день.