В МИД Украины заявили о том, что успех контрнаступления не предопределен. А также допускают, что оно станет не последним.

Глава МИД Кулеба заявил в интервью Bild, что в Украине пока не знают, что выйдет из контрнаступления.

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то в конце вы скажете: да, оно было последнее, а если нет, то это означает, что надо готовиться к следующему контрнаступлению", - сказал министр .

Ранее о том, что контрнаступление может растянуться на месяцы, говорил советник главы ОП Михаил Подоляк.

А министр обороны Алексей Резников призывал не ждать "чего-то грандиозного".

При этом он добавил, что от успеха контрнаступления ВСУ будет зависеть будущая поддержка Украины.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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