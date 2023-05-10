Испанское издание El Mundo опубликовало карту возможных, по его мнению, направлений контрнаступления ВСУ.

По мнению издания, вероятными направлениями наступления украинских войск могут быть пути из Запорожья на Мелитополь, а от Угледара на Мариуполь.

Кроме того, издание рассматривает вариант наступления из Купянска в сторону Луганской области, в частности, на Сватово и сам областной центр. Также предполагается наступление на Сватово от Кременной.

Тем временем командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский подтвердил продвижение украинской армии под Бахмутом.

Напомним, ранее в украинском Генштабе не подтвердили продвижение ВСУ под Бахмутом.

Также об успешных атаках ВСУ в Бахмуте не упоминали и в Минобороны Украины.

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