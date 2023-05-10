На Мелитополь, Мариуполь и Луганск. Журналисты показали варианты наступления украинских войск. Карта
Испанское издание El Mundo опубликовало карту возможных, по его мнению, направлений контрнаступления ВСУ.
По мнению издания, вероятными направлениями наступления украинских войск могут быть пути из Запорожья на Мелитополь, а от Угледара на Мариуполь.
Кроме того, издание рассматривает вариант наступления из Купянска в сторону Луганской области, в частности, на Сватово и сам областной центр. Также предполагается наступление на Сватово от Кременной.
Тем временем командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский подтвердил продвижение украинской армии под Бахмутом.
Напомним, ранее в украинском Генштабе не подтвердили продвижение ВСУ под Бахмутом.
Также об успешных атаках ВСУ в Бахмуте не упоминали и в Минобороны Украины.
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