Россияне не только проводят вывозят людей из оккупированной части Запорожской области, но и готовятся к эвакуации с захваченной территории Луганской области. В первую очередь будут вывозить российскую "администрацию".

Об этом заявил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко, пишет "Суспильне".

Он говорит, что "эвакуация" готовится из-за опасений прорыва ВСУ.

"Поступает все больше информации о предстоящей эвакуации, прежде всего, самой оккупационной власти. У нас есть информация о согласовании мер по эвакуации с Луганском", - сообщил Власенко.

Глава администрации заявляет, что ему поступает также информация о подготовке к эвакуации из Сватово, Рубежного, Лисичанска и Северодонецка. Выезжать планируют в сторону Луганска.

"На данный момент у нас нет информации о масштабной эвакуации. В настоящее время речь идет о документах, представителях оккупационной власти, а также оборудовании и технике", - сказал Власенко.

Ранее мэр Мелитополя заявил, что россияне уже начали ускоренную "эвакуацию" из Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

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