Генштаб не подтверждает заявлений Андрея Билецкого и Евгения Пригожина о том, что под Бахмутом ВСУ освободили часть территории.

Об этом ничего не упоминается в вечерней сводке Генштаба.

Сообщается только, что украинские войска отбили более 30 атак на пяти направлениях на Донбассе, а самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

Главное из заявлений командования:

1. Россияне ударили ракетами по Константиновке.

2. Отбито более 30 атак на направлениях:

Лиманском – в районе Серебрянского лесничества;

Бахмутском – в Бахмуте;

Авдеевском – в районе Авдеевки;

Марьинском – в районе Марьинки;

Шахтерском – в районе Новомихайловки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла один ракетный удар (по Константиновке) и 35 авиаударов, совершила четыре обстрела из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла три удара.

Ранее мы рассказывали, что россияне обстреляли ракетами Купянск и другие населенные пункты Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

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