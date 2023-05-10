Генштаб не подтверждает продвижение ВСУ под Бахмутом. Вечерняя сводка
Генштаб не подтверждает заявлений Андрея Билецкого и Евгения Пригожина о том, что под Бахмутом ВСУ освободили часть территории.
Об этом ничего не упоминается в вечерней сводке Генштаба.
Сообщается только, что украинские войска отбили более 30 атак на пяти направлениях на Донбассе, а самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.
Главное из заявлений командования:
1. Россияне ударили ракетами по Константиновке.
2. Отбито более 30 атак на направлениях:
- Лиманском – в районе Серебрянского лесничества;
- Бахмутском – в Бахмуте;
- Авдеевском – в районе Авдеевки;
- Марьинском – в районе Марьинки;
- Шахтерском – в районе Новомихайловки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла один ракетный удар (по Константиновке) и 35 авиаударов, совершила четыре обстрела из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла три удара.
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