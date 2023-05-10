Россияне за сутки несколько раз обстреляли Харьковскую область. В результате этих атак были нанесены значительные разрушения, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм.

Один из наиболее серьезных обстрелов произошел в Купянске, где вчера вечером враг нанес ракетный удар, предположительно, с использованием ракет "Искандер". По меньшей мере пять жилых домов и здания гражданского предприятия получили повреждения.

Три человека получили ранения. Среди них женщина в возрасте 57 лет, чьи повреждения оцениваются как легкие, и двое других пострадавших, 59-летняя женщина и 46-летний мужчина, состояние которых оценивается как средней тяжести.

Кроме того, в селе Петропавловка произошел пожар и был поврежден частный жилой дом, гараж и хозяйственные постройки. В селе Чернещина Изюмского района также были повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки в результате обстрела. В селе Гагаище Чугуевского района были повреждены, по меньшей мере, два частных жилых дома, а также произошел пожар.

Параллельно с этим происходит работа по разминированию. За последние сутки сотрудники пиротехнической службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали более 12 гектаров территории и обезвредили 301 взрывоопасный предмет.

Также стоит отметить, что российские оккупанты предприняли попытку улучшить свое тактическое положение в районе населенного пункта Масютовка, но получили отпор со стороны ВСУ.

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