В селе Станислав Херсонской области 8 мая под обстрел попала бригада, занимающаяся телеком-провайдингом.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации, Михаил Федоров.

В то время, когда российские военные атаковали южные районы с воздуха, команда местного провайдера работала над восстановлением связи в Станиславе, Херсонской области.

В результате обстрела пострадали как гражданские лица, так и автомобиль сотрудников телеком-провайдера.

Федоров отметил, что благодаря курсам тактической медицины, которые бригада провела зимой, они не потерялись и быстро оказали первую помощь раненой женщине.

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